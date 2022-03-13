Германия

Захисник Баварії виконав трохи легкої бігової роботи.

У розпал січневого трансферного вікна надійшла тривожна звістка зі стану мюнхенської Баварії відносно стану здоров’я одного з її гравців — у канадського флангового захисника Альфонсо Девіса був діагностований міокардит, після чого футболіста довелося терміново відсторонити від будь-яких фізичних навантажень.

Подальша кар’єра 21-річного виконавця на той момент була поставлена під великі сумніви, однак із часом почала з’являтися обнадійлива інформація щодо його прийдешнього повернення на поле вже до початку квітня поточного року.

Якраз на підтвердження цього Девіс уранці в неділю з’явився на тренувальній базі мюнхенської Баварії, де впродовж 35 хвилин виконував легкі вправи під наглядом керівника фітнес-відділу клубу Хольгера Бройха.

Під час тренування гравець також зустрівся з головним тренером команди Юліаном Нагельсманном, який після занять трохи розповів щодо його поточного стану: "Найкращою подією для Фонзі було те, що запалення серцевого м'яза зникло! Рідина, як наслідок запалення, із перикарду пішла, і зараз, начебто, все нормально!

Лікарі зауважили, що процес його відновлення відбувається значно краще, аніж у середнього хворого із подібним діагнозом. Отже, ми дуже задоволені та щасливі. Сподіваємось, що він швидко остаточно одужає", — заявив німецький спеціаліст.

Нагадаємо, що напередодні мюнхенська Баварія не зуміла обіграти Гоффенгайм (1:1).