Німецький спеціаліст поділився думками щодо польського форварда.
Юліан Нагельсманн і Роберт Левандовскі, Getty Images
20 марта 2022, 12:30
Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн розповів про можливе продовження контракту з нападником Робертом Левандовскі.
"Я багато з ним розмовляю, у нас гарні стосунки. Ми хочемо залишити його. Але не завжди все так просто.
У мене немає відчуття, що він не хоче залишитись з нами. Зрештою це спільне рішення. Звичайно будуть перемовини", – приводить слова Нагельсманна журналіст Фабріціо Романо.
Чинний контракт Левандовскі з Баварією розрахований до червня 2023 року.
Раніше повідомлялося, що Левандовскі повторив ще один рекорд Герда Мюллера.