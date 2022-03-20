Германия

Німецький спеціаліст поділився думками щодо польського форварда.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн розповів про можливе продовження контракту з нападником Робертом Левандовскі.

"Я багато з ним розмовляю, у нас гарні стосунки. Ми хочемо залишити його. Але не завжди все так просто.

У мене немає відчуття, що він не хоче залишитись з нами. Зрештою це спільне рішення. Звичайно будуть перемовини", – приводить слова Нагельсманна журналіст Фабріціо Романо.

Чинний контракт Левандовскі з Баварією розрахований до червня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Левандовскі повторив ще один рекорд Герда Мюллера.