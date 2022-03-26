Германия

Форвард не бачить себе в мюнхенському клубі.

Нападник Джошуа Зіркзе не планує повертатися до Баварії з оренди в Андерлехті, повідомляє NOS.

"Не думаю, що є сенс повертатися до Баварії, після сезону, коли я граю багато. Я просто хочу грати, наприкінці сезону я подивлюсь, де буде найкраще для мене і проведу перемовини з Баварією", – розповів нідерландський форвард в коментарі.

Зіркзе перейшов Андерлехт на правах оренди минулого літа. Цього сезону 20-річний гравець провів 38 поєдинків у складі "пурпурово-білих", забивши 15 голів і віддавши 9 асистів.

Раніше повідомлялося, що Баварія цікавиться захисником міланського Інтера Дензелом Думфрісом.