Германия

Директор Борусії Д висловився щодо форварда команди.

Генеральний директор дортмундскої Борусії Ганс-Йоахім Ватцке висловився щодо форварда команди Ерлінга Холанда.

Функціонер розуміє, що клуб не зможе втримати футболіста, але не знає нічого про його майтбутнє.

"Ми не знаємо того, що думає сторона футболіста. Однак ми розуміємо, що не зможемо фінансово втримати гравця, якщо прийде умовний Манчестер Сіті.

Так було і з Левандовські в ситуації з Баварією, і з Обамеянгом та Арсеналом", — цитує Ватцке Фабріціо Романо.

Контракт Холанда із Борусією Дортмунд розрахований до літа 2024 року.

Відзначимо, що раніше щодо Холанда висловився президент Барселони Жоан Лапорта.