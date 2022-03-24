Германия

Німецький клуб слідкує за форвардом Аякса.

Нападник Аякса Себастьєн Алле потрапив в сферу інтересів дортмундської Боруссії, повідомляє видання Sport Bild.

Боруссія слідкує за Алле і спробує підписати його наступного літа. "Жовто-чорні" розглядають івуарійського футболіста у якості заміни Ерлінгу Голанду, який має залишити команду.

Цього сезону 27-річний гравець провів 35 поєдинків у складі Аякса, забивши 33 голи і віддавши 9 асистів.

Раніше повідомлялося, що в підписанні Алле також зацікавлений Інтер.