Германия

"Бики" відправили у ворота суперника чотири м'ячі.

Боруссія Д у рамках поєдинку двадцять восьмого туру чемпіонату Німеччини приймала на своєму полі Лейпциг та зазнала поразки з рахунком 1:4.

"Бики" отримали перевагу в два м'ячі вже до півгодини ігрового часу, а на початку другого тайму зробили рахунок розгромним. Наприкінці зустрічі команди обмінялися забитими голами, але це вже ні на що не вплинуло.

Боруссія Д - РБ Лейпциг 1:4

Голи: Мален, 84 – Лаймер, 21, 30, Нкунку, 58, Ольмо, 86

Боруссія Д: Кобель — Хуммельс, Джан, Аканджі — Геррейру, Азар (Рейна, 74), Вітцель (Дауд, 61), Вольф (Мален, 61), Беллінгем — Ройс (Брандт, 74), Холанд.

РБ Лейпциг: Гулачі — Мукієле (Клостерманн, 68), Орбан, Гвардіол, Сімакан (Хальстенберг, 78), Анхеліньо - Кампль (Форсберг, 68), Лаймер, Ольмо (Новоа, 89) — Нкунку, Андре Сілва (8) .