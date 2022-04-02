До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Німеччини.
У рамках 28 туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія здобула розгромну перемогу над Фрайбургом.
Завдяки голам Горецки, Гнабрі, Комана та Забітцера підопічні Юліана Нагельсманна здобули у свій актив чергові три очки.
Огляд матчу:
Фрайбург – Баварія 1:4
Голи: Петерсен, 63 – Горецка, 58, Гнабрі, 73, Коман, 82, Забітцер, 90+6
Фрайбург: Флєккен – Н. Шлоттербек, Лінхарт, Гульде (Чон, 83) – Гюнтер, Хефлер, Еггештайн (Хаберер, 83), Шмід (Сіке, 69) – Гріфо, Хелер (Вайсхаупт, 83) – Саллаї (Петерсен, 62)
Баварія: Нойєр – Ернандес, Упамекано, Ніанзу, Павар (Гнабрі, 73) – Горецка (Толіссо, 62, Зюле, 85), Кімміх – Коман (Забітцер, 84), Мюллер, Сане – Левандовські (Мусіала, 62)
Попередження: Гюнтер – Упамекано