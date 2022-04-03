Закінчився поєдинок чемпіонату Німеччини.
ФК Аугсбург, Getty Images
03 апреля 2022, 18:23
У поєдинку 28 туру німецької Бундесліги Аугсбург вдома переграв Вольфсбург із рахунком 3:0.
Рахунок Аугсбург відкрив на першій хвилині завдяки голу Яго. У другому таймі команда забила ще двічі. Спочатку забив Нідерлехнер, а згодом відзначився Педерсен.
Аугсбург - Вольфсбург 3:0
Голи: Яго, 1, Нідерлехнер, 62, Педерсен, 69
Аугсбург: Гікевич, Гауелеу, Оксфорд, Гумни, Яго, Каліджурі, Педерсен (Зекіри, 72), Дорш (Груесо, 46), Майер, Нідерлехнер (Хан, 81), Пепі.
Вольфсбург: Перван, Мбабу (Баку, 74), Брукс, Борнаув (Лукебакіо, 65), Лакруа, Штеффен, Арнольд (Вранкс, 75), Шлагер (Герхардт, 75), Крузе, Нмеча, Вінд.
Попередження: Дорш.