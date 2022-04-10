Германия

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку Серії A.

У рамках 32-го туру італійської Серії A міланський Інтер здобув перемогу над представником середини турнірної таблиці, Вероною, відправивши у ворота суперників одразу два м’ячі ще до перерви.

Огляд матчу:

Інтер — Верона 2:0

Голи: Барелла, 22, Джеко, 30

Інтер: Ханданович — Шкріньяр, де Врей (Д’Амброзіо, 46), Дімарко (Бастоні, 66) — Думфріс, Барелла (Відаль, 65), Брозович, Чалханоглу (Гальярдіні, 84), Перішич — Корреа (Госенс, 59), Джеко.

Верона: Монтіпо — Касале, Гюнтер, Чеккеріні (Шутало, 82) — Лазович (Канчельєрі, 82), Іліч, Тамез, Фараоні (Депаолі, 62) — Бесса (Лазанія, 62), Капрарі — Симеоне.

Попередження: Думфріс, Брозович.

Джерело: MEGOGO