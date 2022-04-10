Германия

Закінчився матч чемпіонату Німеччини.

В рамках 29 туру німецької Бундесліги Лейпціг вдома на класі переміг Гофенгайм з рахунком 3:0.

На 5 хвилині рахунок відкрив Нкунку, на 20 відзначився Хальстенберг, а на 44 забив Собослаі. Гості створили занадто мало можливостей, щоб навіть скоротити рахунок.

Лейпціг — Гофенгайм 3:0

Голи: Нкунку, 5, Хальстенберг, 20, Собослаі, 44

Лейпціг: Гулачі — Сімакан (Клостерманн, 62), Орбан, Гвардіол, Мукієлє, Хальстенберг (Анхеліньо, 63)- Лаймер (Адамс, 46), Кампль, Собослаі, Форсберг — Нкунку (Поульсен, 62).

Гофенгайм: Бауманн — Річардс, Нордтвейт, Пош, Кадерабек, Бебу (Сков, 80) — Штіллер, Самассеку, Баумгартнер (Даббур, 70) — Крамаріч, Раттер (Бруун-Ларсен, 70).

Попередження: Мукієлє, Кадерабек, Річардс.