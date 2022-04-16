Германия

Завершився черговий поєдинок 30-го туру німецького чемпіонату.

У черговому поєдинку 30-го туру німецької Бундесліги Кельн у гостях впевнено обіграв менхенгладбахську Боруссію з рахунком 3:1.

Перемогу "козлам" принесли забиті м'ячі у виконанні Модеста, Кайнца та Любічіча. При цьому всі результативні удари гостей були зроблені в першому таймі. У складі господарів відзначився Емболо.

Таким чином, Кельн набрав 46 очок і піднявся на шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, а у Борусії М — 37 балів і 11-й рядок.

Боруссія М — Кельн 1:3

Голи: Емболо, 85 — Модест, 5, Кайнц, 20, Любічіч, 34.

Боруссія М: Зоммер — Гінтер (Скаллі, 38), Елведі, Бейер — Лайнер (Нетц, 46), Нойхаус (Крамер, 46), Коне (Бенеш, 71 (Штіндль, 75)), Бенсабаіні — Хофманн, Плеа — Емболо.

Кельн: Швебе — Гектор, Хюберс, Кіліан, Ехізабуе (Шмітц, 80) — Єзкан, Скірі — Кайнц (Тільманн, 61), Ут (Дуда, 80), Любічіч (Шауб, 80) — Модест (Лемперле, 90+2).

Попередження: Коне, Плеа, Елведі — Гектор, Хюберс.