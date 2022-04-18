До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Німеччини.
Баєр — Лейпциг, getty images
18 апреля 2022, 00:17
У рамках 30-го туру німецької Бундесліги Лейпциг у гостях мінімально обіграв Баєр.
Завдяки голу Домініка Собослаї на 69-й хвилині "бики" здобули перемогу та піднялися на третій рядок у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.
Огляд матчу:
Баєр — Лейпциг 0:1
Гол: Собослаї, 69
Баєр: Градецькі — Інкап'є (Азмун, 88), Тапсоба, Та (Демірбай, 74) — Баккер, Арангіс, Паласіос (Пауліньо, 74), Андріх (Аларіо, 80), Коссуну – Шик, Діабі
Лейпциг: Гулачі — Гвардіол, Орбан, Клостерман — Хальстенберг (Анхеліньо, 73), Собослаї, Адамс (Хенрікс, 83), Форсберг (Ольмо, 58), Мукієле — Поульсен (Лаймер, 58), Сілва (Нкунку, 46)
Попередження: Інкап'є, Андріх – Гвардіол