У рамках 30-го туру німецької Бундесліги Лейпциг у гостях мінімально обіграв Баєр.

Завдяки голу Домініка Собослаї на 69-й хвилині "бики" здобули перемогу та піднялися на третій рядок у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.

Огляд матчу:

Баєр — Лейпциг 0:1
Гол: Собослаї, 69

Баєр: Градецькі — Інкап'є (Азмун, 88), Тапсоба, Та (Демірбай, 74) — Баккер, Арангіс, Паласіос (Пауліньо, 74), Андріх (Аларіо, 80), Коссуну – Шик, Діабі

Лейпциг: Гулачі — Гвардіол, Орбан, Клостерман — Хальстенберг (Анхеліньо, 73), Собослаї, Адамс (Хенрікс, 83), Форсберг (Ольмо, 58), Мукієле — Поульсен (Лаймер, 58), Сілва (Нкунку, 46)

Попередження: Інкап'є, Андріх – Гвардіол