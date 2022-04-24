Германия

Нападник Баварії прокоментував своє майбутнє в клубі.

Напередодні мюнхенська Баварія достроково захистила чемпіонський титул Німеччини, обігравши на власному полі дортмундську Боруссію з рахунком 3:1, завдяки чому встановила черговий рекорд серед топ-5 європейських ліг.

Баварія — Боруссія Д 3:1 Відео голів та огляд матчу

Нападник "Червоної машини" Роберт Левандовські в цій грі записав на свій особистий рахунок один із м’ячів, а вже після закінчення зустрічі на його особистій сторінці в одній із соціальних мереж з’явився допис стосовно його майбутнього в клубі.

"Можливо, щось станеться найближчим часом. Я читав те, що пишуть медіа про мене, проте особисто ще не вирішував жодних питань.

Усе, що мені відомо на поточний момент, це те, що зустріч із клубом відбудеться найближчим часом. Проте, я не маю жодної гадки про те, із яким результатом вона завершиться.

Мій контракт та моє майбутнє в Баварії зараз обговорюється, однак нічого ще не вирішено. Обидві сторони знають про поточний стан справ, але ситуація не з легких.

Чи хоче клуб зберегти мене в своєму складі? Краще спитайте в директорів", — заявив польській виконавець.

Нагадаємо, що Левандовські за 43 гри поточного сезону відзначився 48 голами та віддав шість гольових передач.