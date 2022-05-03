Германия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Бундесліги.

Менхенгладбахська Боруссія у матчі 32 туру німецької Бундесліги обіграла Лейпциг із рахунком 3:1.

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли господарів вивів уперед Емболо. Потім на 36-й хвилині Нкунку зрівняв рахунок, але ще до перерви господарі знову вийшли вперед зусиллями Хофманна. У другому таймі Хофманн оформив дубль та зміцнив перевагу своєї команди.

Огляд матчу:

Боруссія М — Лейпциг 3:1

Голи: Емболо, 17, Хофман, 45+2, 77 — Нкунку, 36