Леверкузенці стримали свої фінансові апетити.
Муса Діабі, getty images
05 травня 2022, 21:34
Байєр розглядає варіант із продажем Муси Діабі вже в найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Kicker, леверкузенці зменшили свої запити і тепер готові відпустити француза за 50 мільйонів євро.
Зазначимо, що у поточному сезоні вінгер провів 40 поєдинків на клубному рівні, відзначившись 16 голами та 13 результативними передачами.
Джерело також стверджує, що у футболісті серйозно зацікавлений лондонський Арсенал.
Нагадаємо, що раніше Байєр зажадав 100 мільйонів євро від Ньюкасла за Діабі.