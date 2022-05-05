Германия

Леверкузенці стримали свої фінансові апетити.

Байєр розглядає варіант із продажем Муси Діабі вже в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Kicker, леверкузенці зменшили свої запити і тепер готові відпустити француза за 50 мільйонів євро.

Зазначимо, що у поточному сезоні вінгер провів 40 поєдинків на клубному рівні, відзначившись 16 голами та 13 результативними передачами.

Джерело також стверджує, що у футболісті серйозно зацікавлений лондонський Арсенал.

Нагадаємо, що раніше Байєр зажадав 100 мільйонів євро від Ньюкасла за Діабі.