Германия

Дортмундці готові розлучитися із молодим форвардом.

Боруссія Дортмунд готова продати Юссуфа Мукоко у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Bild, німецький клуб не збирається розглядати варіант з орендною угодою через те, що контракт гравця діє до літа 2023 року.

У поточному сезоні сімнадцятирічний футболіст провів 22 поєдинки, в яких відзначився двома голами та двома результативними передачами.

Нагадаємо, що молодий форвард Борусії Д вилетів до кінця сезону через травму.