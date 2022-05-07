Дортмундці готові розлучитися із молодим форвардом.
Юссуф Мукоко, getty images
07 травня 2022, 16:59
Боруссія Дортмунд готова продати Юссуфа Мукоко у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Bild, німецький клуб не збирається розглядати варіант з орендною угодою через те, що контракт гравця діє до літа 2023 року.
У поточному сезоні сімнадцятирічний футболіст провів 22 поєдинки, в яких відзначився двома голами та двома результативними передачами.
Нагадаємо, що молодий форвард Борусії Д вилетів до кінця сезону через травму.