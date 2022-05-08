До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Німеччини.
Баварія — Штутгарт, getty images
08 травня 2022, 21:57
У рамках 33-го туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія, яка гарантувала собі чемпіонство, зіграла внічию зі Штутгартом, що веде боротьбу за виживання.
Команди двічі обмінялися забитими м'ячами, але виявити найсильнішого їм так і не вдалося.
Огляд матчу:
Баварія — Штутгарт 2:2
Голи: Мавропанос, 35 (аг), Мюллер, 44 — Томас, 8, Калайджич, 52
Баварія: Нойєр – Девіс, Ніанзу (Зюле, 63), Упамекано, Павар (Толіссо, 72) – Горецка (Рока, 72), Кімміх – Коман, Мюллер (Чупо-Мотинг, 85), Гнабрі (Забітцер, 86) – Левандоський
Штутгарт: Мюллер – Іто, Антон, Мавропанос – Соса, Каразор, Ендо, Фюріх (Кулібалі, 63) – Томаш (Ферстер, 75), Мармуш (Мангаля, 46) – Калайджич (Томмі, 79)
Попередження: Ніанзу, Девіс – Каразор, Фюріх, Кулібалі
Видалення: Коман, 90+6