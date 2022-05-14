Германия

Відбулися матчі останнього — 34 туру — німецької Бундесліги.

Завершилися поєдинки заключного – 34 туру – німецької Бундесліги, за підсумками яких зафіксувалися остаточні позиції у турнірній таблиці за підсумками сезону.

У першій грі Армінія, яка мала шанс потрапити до зони перехідного матчу, втратила перемогу над Лейпцигом. Матч закінчився із рахунком 1:1. У підсумку Лейпциг фінішував четвертим, а Армінія закінчила сезон на 17 позиції та вилетіла до другої Бундесліги.

Армінія — Лейпциг 1:1

Голи: Серра, 70 — Орбан, 90+3.

У другій грі Баєр вирвав перемогу над Фрайбургом з рахунком 2:1. "Аптекарі" достроково гаратинували собі третє місце в таблиці, але все ж таки вирвали перемогу на останній хвилині завдяки голу у виконанні Паласіоса. У результаті Фрайбург опустився на шосте місце та зіграє у Лізі Європи.

Баєр — Фрайбург 2:1

Голи: Аларіо, 54, Паласіос, 90+7 — Хаберер, 88.

Тим часом, дортмундська Боруссія обіграла Герту з рахунком 2:1, що означало поганий сценарій для берлінської команди. Якби була нічия, то Герта врятувала своє місце у Бундеслізі на наступний сезон, але поразка відправила команду з Берліна до зони перехідного матчу, де вона зіграє проти клубу, який посів третє місце у другій Бундеслізі.

Боруссія Д — Герта 2:1

Голи: Голанд, 68, Мукоко, 84 — Бельдофіл, 18 (з пенальті).

Насамкінець менхенгладбахська Боруссія після поразки від збірної України у товариській грі розгромила сусіда за турнірною таблицею — Гоффенгайм з рахунком 5:1. У підсумку Гоффенгайм фінішував дев'ятим, а Боруссія – десятою.

Боруссія М — Гоффенгайм 5:1

Голи: Штіндль, 26, Плеа, 44 (з пенальті), Хофманн, 45+2, 68, Емболо, 53.

Гройтер Фюрт, який набрав лише 18 очок після 34 турів, вилетів з Бундесліги, посівши останнє місце. Команда поступилася в 22 разів цього сезону чемпіонату Німеччини і попрощалася з елітою, вилетівши в другу Бундеслізу. Перемогу над Гройтером Фюртом відсвяткував Аугсбург.

Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1

Голи: Каліджурі, 10, Грегоріч, 85 — Нганкам, 23.