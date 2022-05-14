Германия

Сьогодні, 14 травня, відбувся фінальний тур німецької Бундесліги.

Завершилися поєдинки заключного – 34 туру – німецької Бундесліги, за підсумками яких зафіксувалися остаточні позиції у турнірній таблиці за підсумками сезону.

Починаючи з лідерів, тут не було жодних сюрпризів, оскільки перша трійка команд достроково закріпилася на своїх позиціях і не залежали один від одного. Баварія достроково оформила чемпіонство і вже встигла відсвяткувати його, а дортмундська Боруссія повернулася на друге місце. Трійку найкращих замкнув Байєр.

Останнє місце в Лізі чемпіонів наступного сезону взяв Лейпциг, позиція якого могла змінитися за підсумками останнього туру чемпіонату. Фрайбург при перемозі над Байєром міг би випередити Лейпциг, якби "бики" програли свій матч проти Армінії.

У результаті Лейпциг не зміг обіграти Армінію, а Фрайбург поступився Байєру. Як результат Фрайбург не тільки не зміг потрапити до Ліги чемпіонів, а й опустився на шосте місце, залишившись у зоні Ліги Європи, пропустивши Уніон. Місце в Лізі конференцій дісталося Кельні, який фінішував сьомим.

Також інтрига останнього туру полягала у боротьбі за виживання, де вирішувалася доля Герти та Штутгарта.

Достроково виліт до другої Бундесліги був забезпечений для двох останніх команд турнірної таблиці, а саме для Гройтера Фюрта та Армінії.

В останньому турі Герта поступилася Боруссії Д (1:2), а Штутгарт вирвав перемогу у компенсований час над Кельном (2:1).

Таким чином, Штутгарт забезпечив собі місце у Бундеслізі на наступний сезон, закінчивши кампанію на 15 місці, набравши 33 очки. Стільки ж очок і у Герти, але через додаткові показники саме берлінці опустилися на 16 місце і тепер будуть змушені зіграти у перехідному матчі проти третьої команди другої Бундесліги.

НІМЕЧЧИНА. БУНДЕСЛІГА, 2021 — 2022