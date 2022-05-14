Германия

Польський нападник вкотре вписав своє ім'я в історію.

Баварія в рамках поєдинку тридцять четвертого туру чемпіонату Німеччини вирушила в гості до Вольфсбурга та зіграла внічию.

Роберт Левандовскі відзначився одним забитим м'ячем у цій зустрічі, що дозволило йому досягти показника у 35 голів за сезон Бундесліги.

Польський нападник став найкращим бомбардиром чемпіонату Німеччини всьоме поспіль, повторивши рекорд Герда Мюллера, повідомляє Opta.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Баварії проти Вольфсбурга.