Германия

Молодий футболіст розповів про інтерес інших клубів.

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрік прокоментував своє майбутнє. Футболіст хоче перейти до Байєра, а Брентфорд його не цікавить.

"Сконцентрований на футболі. Зараз усі мої думки про збірну України та Шахтаря. Я гравець Шахтаря, але якщо клуб прийме пропозицією Баєра – було б чудово. Для себе я вирішив, що це – єдиний клуб, в який я хочу перейти. Чемпіонат Німеччини, молода амбітна команда, сильний тренер, Ліга чемпіонів, новий виклик. Якщо ні – залишусь у Шахтарі.

Я знаю, але за всієї поваги, я однозначно не перейду в Брентфорд. Це середняк АПЛ, який не бере участі у єврокубках – а для мене найважливіший момент участь у Лізі чемпіонів. Я і мої представники подякували Брентфорду за цю пропозицію, але ми давно вийшли з переговорів. Питання переходу в Брентфорд однозначно закритий.

Повторю ще раз – я гравець Шахтаря, і моя справа грати. А рішення про мій перехід ухвалить керівництво Шахтаря", — наводить слова Мудрика SportArena.

Нагадаємо, що нещодавно Мудрик забив дебютний гол за збірну України.