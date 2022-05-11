Украина

Товариська гра розпочнеться о 21.45 за київським часом.

Сьогодні, 11 травня, відбудеться товариський матч між збірною України та менхенгладбахською Боруссією.

Декілька хвилин тому стали відомі стартові склади команд і головний тренер збірної України Олександр Петраков довірив місце на полі з перших хвилин — молодому вінгеру донецького Шахтаря Михайлу Мудрику.

Для 21-річного українця це буде дебютна гра у складі національної команди.

Також зазначимо, що майбутній матч буде 10 для півзахисника Віталія Буяльського, 20 для нападаючого Артема Бесєдіна та 70 для хавбека Тараса Степаненка.

Нагадаємо, матч Боруссія М – Україна розпочнеться о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.