Украина

Молодий вінгер проводить свій перший матч у футболці національної команди.

Наразі відбувається товариський матч між збірною України та менхенгладбахською Боруссією.

Рахунок у матчі було відкрито на восьмій хвилині, коли Микола Шапаренко красивим пасом вивів Михайла Мудрика віч-на-віч, після чого той вразив порожні ворота. Для нього це була перша результативна дія у збірній.

Зазначимо, що це дебютний матч для молодого вінгера донецького Шахтаря у складі національної команди.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Боруссія М – Україна.