Германия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Кубку Німеччини.

У фінальному матчі Кубку Німеччини зустрілася дуже незвична пара з третьої та шостої команд за підсумками цьогорічного розіграшу Бундесліги. У запеклому протистоянні Фрайбург більшу частину основного часу вів за рахунком, проте пропустив у другому таймі, через що гру від суперників, що на той момент грали в меншості. Уже на завершення додаткового часу Лейпциг отримав друге вилучення, проте зрештою залишив за собою серію пенальті.

Огляд матчу:

Фрайбург — РБ Лейпциг 1:1 (2:4 – пен.)

Голи: Еггештайн, 19 — Нкунку, 76

Фрайбург: Флеккен — Кюблер (Шмід, 86), Гульде, Лінхарт, Шлоттербек, Гюнтер — Хефлер, Гріфо — Еггештайн, Шаллаї (Деміровіч, 79), Гелер (Петерсен, 79).

РБ Лейпциг: Гулачі — Клостерман, Орбан, Хальстенберг, Сімакан (Гвардіол, 113), Хенріхс — Кампль (Ольмо, 69), Форсберг, Лаймер, Нкунку — Андре Сілва (Собослаі, 61).

Вилучення: Галстенберг, 57, Кампль, 119.

Джерело: MEGOGO.