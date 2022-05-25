Украина

У середу, 25 травня, "синьо-жовті" провели два тренування.

Збірна України продовжує підготовку до відбірного матчу плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Сьогодні, 25 травня, команда Олександра Петракова провела два тренувальні заняття – зранку була робота зі стандартними положеннями, а ввечері – тактичні вправи.

До спільної групи національної команди приєдналися захисник Віталій Миколенко та вінгер Михайло Мудрик.

Також наголошується, що півзахисник Микола Шапаренко займається за індивідуальною програмою з реабілітологом, а відновлення захисника Дениса Попова йде за наміченим планом. Днями лікарі збираються зробити йому контрольне обстеження, після якого буде визначено подальший хід реабілітації оборонця.

Завтра збірна України проведе 90-хвилинну двосторонню гру. Для головного тренера та його помічників важливо дати хлопцям повноцінне ігрове навантаження, за підсумками якого буде зроблено важливі висновки щодо готовності команди до матчу із Шотландією.

Нагадаємо, вже 1 червня збірна України зіграє проти Шотландії у відбірному матчі плей-офф ЧС-2022.