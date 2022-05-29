Германия

Француз розповів про інтерес інших клубів до себе.

Атакувальний півзахісник РБ Лейпциг Крістофер Нкунку прокоментував своє майбутнє, яке пов'язують з одним із топ-клубів Європи.

"Париж — це мій дім, ПСЖ — найулюбленіша команда. У футболі все можливо, тому я не буду відмітати такий розвиток ситуації.

Приємно, що я зацікавив найбільший клуб Європи. Я ні перед ким не зачиняю двері, але й Лейпциг робить все, щоб мене зберегти. Подивимось", — наводить слова футболіста Фабріціо Романо.

24-річний хавбек провів 34 матчі в сезоні Бундесліги, в яких забив 20 голів та зробив 13 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Нкунку зацікавив Челсі.