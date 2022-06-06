Германия

Німецький фахівець поділився своїми думками після призначення у клуб Бундесліги.

Новий головний тренер менхенгладбахської Боруссії Даніель Фарке прокоментував своє призначення на посаду наставника німецького клубу.

"Я переконаний, що у нас дуже хороший склад і що ми також маємо свій ігровий стиль. Однак у футболі все засноване на гарній фізичній формі та оборонному фундаменті, а минулого сезону команда пропустила дуже багато голів.

Нам потрібні добрі трансфери влітку. Оскільки доходи від єврокубків зникли, ми маємо приймати правильні рішення", — наводить слова Фарке Kicker.

За підсумками минулого сезону Боруссія М набрала 45 очок після 34 турів, що дозволило команді фінішувати на десятому місці у турнірній таблиці німецької Бундесліги.