Німецький фахівець поділився своїми думками після призначення у клуб Бундесліги.
Даніель Фарке, Getty Images
06 червня 2022, 15:59
Новий головний тренер менхенгладбахської Боруссії Даніель Фарке прокоментував своє призначення на посаду наставника німецького клубу.
"Я переконаний, що у нас дуже хороший склад і що ми також маємо свій ігровий стиль. Однак у футболі все засноване на гарній фізичній формі та оборонному фундаменті, а минулого сезону команда пропустила дуже багато голів.
Нам потрібні добрі трансфери влітку. Оскільки доходи від єврокубків зникли, ми маємо приймати правильні рішення", — наводить слова Фарке Kicker.
За підсумками минулого сезону Боруссія М набрала 45 очок після 34 турів, що дозволило команді фінішувати на десятому місці у турнірній таблиці німецької Бундесліги.