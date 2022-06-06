Германия

Нападник вкотре заявив про бажання покинути мюнхенців.

Нападник Баварії Роберт Левандовські розповів про свої плани на майбутнє – він хоче покинути команду.

"Я хочу піти з Баварії. Відданість і повага важливіша за роботу. Найкращий спосіб знайти рішення разом. Щось померло в мені, я хочу покинути Баварію, щоб у моєму житті було більше емоцій", — наводить слова форварда Onet.pl.

Нагадаємо, чинний контракт польського форварда з німецьким клубом розрахований до літа 2023 року.

У поточному сезоні 33-річний поляк забив 50 голів та віддав сім гольвоих передач у 46 матчах.

Нагадаємо, раніше стали відомі умови, за яких Баварія відпустити Левандовські у Барселону.