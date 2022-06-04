Испания

Польський нападник вибрав наступний клуб.

Роберт Левандовські визначився з командою, в якій хоче продовжити кар'єру вже наступного сезону.

Як повідомляє Фабриціо Романо, польський нападник хоче перебратися до Барселони, інші команди його не цікавлять.

Авторитетний журналіст також стверджує, що Левандовскі погодив трирічний контракт із "синьо-гранатовими".

Нагадаємо, чинний контракт польського форварда з німецьким клубом розрахований до літа 2023 року.

Раніше в пресі ходили чутки про те, що Левандовські може перейти до Барселони, з якою вже погодив контракт, проте президент Баварії заявив, що поляк відпрацює свій контракт до кінця.