Півзахисник Баварії Йосуа Кімміх відкритий до пропозицій від іноземних клубів до найближчого літнього трансферного вікна.

Як повідомляє Goal, німецький футболіст хоче отримати новий виклик в іншому чемпіонаті.

Йосуа Кімміх у поточному сезоні провів 39 поєдинків на клубному рівні, у яких відзначився 3 голами та 12 результативними передачами.

Нагадаємо, що раніше між Кімміхом та Баварією були проблеми через те, що Йосуа не хотів вакцинуватися від коронавірусу.