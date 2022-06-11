Німецький півзахисник розглядає варіант зі зміною клубу.
Йосуа Кімміх, getty images
11 червня 2022, 21:44
Півзахисник Баварії Йосуа Кімміх відкритий до пропозицій від іноземних клубів до найближчого літнього трансферного вікна.
Як повідомляє Goal, німецький футболіст хоче отримати новий виклик в іншому чемпіонаті.
Йосуа Кімміх у поточному сезоні провів 39 поєдинків на клубному рівні, у яких відзначився 3 голами та 12 результативними передачами.
Нагадаємо, що раніше між Кімміхом та Баварією були проблеми через те, що Йосуа не хотів вакцинуватися від коронавірусу.