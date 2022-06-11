Германия

Німецький півзахисник розглядає варіант зі зміною клубу.

Півзахисник Баварії Йосуа Кімміх відкритий до пропозицій від іноземних клубів до найближчого літнього трансферного вікна.

Як повідомляє Goal, німецький футболіст хоче отримати новий виклик в іншому чемпіонаті.

Йосуа Кімміх у поточному сезоні провів 39 поєдинків на клубному рівні, у яких відзначився 3 голами та 12 результативними передачами.

Нагадаємо, що раніше між Кімміхом та Баварією були проблеми через те, що Йосуа не хотів вакцинуватися від коронавірусу.