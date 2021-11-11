Германия

Хавбек отправился на карантин после контакта с заразившимся одноклубником.

Бавария может не выплатить часть зарплаты полузащитнику Йосуа Киммиха из-за его нежелания вакцинироваться от коронавируса, сообщает издание Bild.

Киммих находился в расположении сборной Германии, но отправился на карантин после контракта с заразившимся Никласом Зюле, который был вакцинирован. Теперь хавбек проведет в самоизоляции не менее недели, и мюнхенский клуб имеет право не выплачивать ему зарплату за этот период.

С 1 ноября в Германии начал действовать закон, который позволяет работодателям не выплачивать зарплату не вакцинированным сотрудникам на период карантина. Пока неизвестно, будет ли Бавария использовать эту опцию.

В текущем сезоне Киммих провел 18 поединков в футболке "красных", отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.