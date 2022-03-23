Футболіст Баварії змінив своє ставлення до вакцинації.
йосуа кімміх, getty images
23 марта 2022, 11:19
Півзахісник Баварії Йосуа Кімміх вирішив зробити вакцину від коронавірусу.
Футболіст довгий час відмовлявся це робити через те, що був невпевнений у довгостроковості вакцини. Однако тепер Кімміх все ж вирішив піти на цей крок, повідомляє Bild.
Відзначимо, що у Бундеслізі наприкінці минулого року прийняли рішення не платити заробітну плату тим, хто не вакцинований та знаходиться на самоізоляції через коронавірус.
Раніше повідомлялось, що у Кімміха виявили проблеми із легенями не фоні коронавірусу.