Германия

Футболіст Баварії змінив своє ставлення до вакцинації.

Півзахісник Баварії Йосуа Кімміх вирішив зробити вакцину від коронавірусу.

Футболіст довгий час відмовлявся це робити через те, що був невпевнений у довгостроковості вакцини. Однако тепер Кімміх все ж вирішив піти на цей крок, повідомляє Bild.

Відзначимо, що у Бундеслізі наприкінці минулого року прийняли рішення не платити заробітну плату тим, хто не вакцинований та знаходиться на самоізоляції через коронавірус.

Раніше повідомлялось, що у Кімміха виявили проблеми із легенями не фоні коронавірусу.