Германия

Інцидент із 24-річним іспанцем стався на вулицях Валенсії.

Півзахисник збірної Іспанії та Лейпцига Дані Ольмо був пограбований під час відпустки, яку він проводив у Валенсії. Про це повідомляє Marca, посилаючись на Las Provincias.

За інформацією джерела, злочинці чекали на нього біля перукарні і коли 24-річний іспанець з неї вийшов, він був пограбований. У тому числі він втратив годинник за 30 тисяч євро.

Також наголошується, що разом із Дані був його брат, якого при спробі протидії зловмисникам було поранено.

Минулого сезону Ольмо провів 30 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав п'ять результативних передач.