Германия

Новачок мюнхенців розповів про переговори із клубом.

Атакувальний півзахісник Ліверпулю Садіо Мане, який невдовзі офіційно приєднається до мюнхенської Баварії, розповів про те, як приймав рішення стати гравцем "Ротен".

Футболіст запевнив, що не вів перемовин з іншими клубами, окрім Баварії.

"Коли агенти розповіли мені про інтерес Баварії — я дуже схвилювався. Я одразу побачив себе у їхній футболці. Це саме той час та клуб, де мені потрібно виступати.

Я з жодним клубом не вів переговорів, окрім мюнхенців. Одразу захотів до них приєднатись", — наводить слова футболіста Фабріціо Романо.

В минулому сезоні сенегалець забив 23 голи та віддав п’ять гольових передач за 51 матч.

Нагадаємо, що раніше Мане прибув до Мюнхена для проходження медичного огляду.