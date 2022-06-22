Атакувальний півзахісник Ліверпулю Садіо Мане, який невдовзі офіційно приєднається до мюнхенської Баварії, розповів про те, як приймав рішення стати гравцем "Ротен".

Футболіст запевнив, що не вів перемовин з іншими клубами, окрім Баварії.

"Коли агенти розповіли мені про інтерес Баварії — я дуже схвилювався. Я одразу побачив себе у їхній футболці. Це саме той час та клуб, де мені потрібно виступати.

Я з жодним клубом не вів переговорів, окрім мюнхенців. Одразу захотів до них приєднатись", — наводить слова футболіста Фабріціо Романо.

В минулому сезоні сенегалець забив 23 голи та віддав п’ять гольових передач за 51 матч.

Нагадаємо, що раніше Мане прибув до Мюнхена для проходження медичного огляду.