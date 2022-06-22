Новачок мюнхенців розповів про переговори із клубом.
садіо мане (праворуч), фото крістіан фальк
22 червня 2022, 09:11
Атакувальний півзахісник Ліверпулю Садіо Мане, який невдовзі офіційно приєднається до мюнхенської Баварії, розповів про те, як приймав рішення стати гравцем "Ротен".
Футболіст запевнив, що не вів перемовин з іншими клубами, окрім Баварії.
"Коли агенти розповіли мені про інтерес Баварії — я дуже схвилювався. Я одразу побачив себе у їхній футболці. Це саме той час та клуб, де мені потрібно виступати.
Я з жодним клубом не вів переговорів, окрім мюнхенців. Одразу захотів до них приєднатись", — наводить слова футболіста Фабріціо Романо.
В минулому сезоні сенегалець забив 23 голи та віддав п’ять гольових передач за 51 матч.
Нагадаємо, що раніше Мане прибув до Мюнхена для проходження медичного огляду.