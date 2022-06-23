Германия

Леверкузенці домовились про нову угоду з молодим півзахисником.

Баєр підписав нову угоду з дев'ятнадцятирічним атакуючим півзахисником Флоріаном Вірцем, повідомляє офіційний сайт клубу.

Угода між леверкузенцями та німецьким даруванням підписана терміном на п'ять років — до кінця сезону-2026/27.

У поточному сезоні на рахунку Вірца 31 матч за Баєр, у яких він він відзначився десятьма забитими м'ячами та віддав 14 результативних передач.

Нагадаємо, що у березні молодий півзахисник отримав розрив хрестпоодібної зв'язки, через що пропустив кінець сезону.