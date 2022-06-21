Германия

Гонсало Плата може змінити клуб цього літа.

Півзахисник лісабонського Спортінгу Гонсало Плата потрапив у сферу інтересів леверкузенського Байєра. Про це повідомляє Transfermarkt.

За інформацією джерела, німецький клуб вже давно стежить за 21-річним еквадорцем, який може зіграти на обох флангах атаки. При цьому наголошується, що це буде вже не перша спроба "аптекарів" отримати футболіста.

Таким чином, якщо німці домовитися з португальцями, то Михайло Мудрик із Шахтаря матиме набагато менше шансів підписати контракт з Баєром.

Минулого сезону Плата виступав за Вальядолід у Сегунді на правах оренди. На його рахунку 31 матч, шість забитих м'ячів та п'ять асистів.

Іспанський клуб має право викупу гравця, але він не готовий платити 10 мільйонів євро, а може запропонувати лише сім, що не влаштовує португальців, оскільки 50% прав на футболіста належать першому клубу Гонсало — Індепендьенте.

Крім Баєра Плата перебуває у списку інтересів Лідса, але англійці будуть готові заплатити за гравця потрібну суму лише у разі відходу Рафіньї.