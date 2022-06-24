Германия

Баварія продовжує всіма силами втримувати свою зірку.

Як раніше повідомив спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич, мюнхенський клуб очікує Роберта Левандовські на тренуванні 12 липня. Ці ж слова говорив член правління клубу Олівер Кан.

Також Саліхаміджич заявив в інтерв'ю Sky Sport, що він разом із Каном мали зустріч з агентом польського форварда Піні Захаві на іспанському острові Майорка.

Деталі розмови колишній боснійський хавбек повідомляти не бажає, однак Баварія продовжує наголошувати, що Левандовські залишається її гравцем до літа 2023-го року. Також Саліхаміджич висловлює впевненість, що Роберт як професіонал ще принесе користь німецькій команді.

Нагадаємо, що за наявною інформацією Баварія не цікавиться Кріштіану Роналду, як повідомлялося раніше.