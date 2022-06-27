Германия

Захисник пояснив, чому не хоче залишати рідну країну.

Під час цьогорічної літньої трансферної кампанії центральний захисник Маттіас Гінтер знаходився перед цікавим питанням вибору подальшого шляху розвитку власної кар’єри на тлі завершення його чинного контракту з менхенгладбахською Боруссією.

28-річний виконавець мав змогу залишити німецьку Бундеслігу вперше за часи своїх багаторічних виступів на професійному рівні, однак зрештою залишився вірним чемпіонату рідної країни, підписавши угоду з Фрайбургом.

Свій вибір Маттіас пояснив у одному з останніх інтерв’ю.

"У дитинстві я завжди дивився матчі Бундесліги та збирав стікери з братом, щотижня читав спеціальні випуски Kicker.

Навіть зараз, наприклад, я вважаю за краще спостерігати за матчем на виліт із Бундесліги, аніж за найкращою грою в АПЛ", — заявив німецький виконавець.

У цьому сезоні Гінтер зіграв у 30 матчах, забивши один гол.