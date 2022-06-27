Захисник пояснив, чому не хоче залишати рідну країну.
Маттіас Гінтер, Getty Images
27 червня 2022, 09:05
Під час цьогорічної літньої трансферної кампанії центральний захисник Маттіас Гінтер знаходився перед цікавим питанням вибору подальшого шляху розвитку власної кар’єри на тлі завершення його чинного контракту з менхенгладбахською Боруссією.
28-річний виконавець мав змогу залишити німецьку Бундеслігу вперше за часи своїх багаторічних виступів на професійному рівні, однак зрештою залишився вірним чемпіонату рідної країни, підписавши угоду з Фрайбургом.
Свій вибір Маттіас пояснив у одному з останніх інтерв’ю.
"У дитинстві я завжди дивився матчі Бундесліги та збирав стікери з братом, щотижня читав спеціальні випуски Kicker.
Навіть зараз, наприклад, я вважаю за краще спостерігати за матчем на виліт із Бундесліги, аніж за найкращою грою в АПЛ", — заявив німецький виконавець.
У цьому сезоні Гінтер зіграв у 30 матчах, забивши один гол.