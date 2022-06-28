Германия

Бартол Франьїч підписав контракт до літа 2027 року.

Вольфсбург на своєму офіційному сайті оголосив про підписання захисника загребського Динамо Бартола Франьїча.

Угода з 22-річним хорватом розрахована до літа 2027 року. Футболіст виступатиме під 38 номером.

Сума трансферу футболіста не розголошується, але, за інформацією ЗМІ, вона склала близько 7,5 мільйонів євро.

Минулого сезону Франьїч провів 40 матчів, у яких забив один гол і віддав три результативні передачі.