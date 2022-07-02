Германия

Клуб підсилився 25-річним футболістом.

Гладбахська Боруссія на своєму офіційному сайті оголосила про придбання захисника Манчестер Сіті Ко Ітакури.

З 25-річним японцем підписаний контракт на чотири роки — до літа 2026. Гравець буде грати під 3 номером.

Ітакура минулий сезон провів у оренді у Шальке, з яким здобув підвищення у Бундеслігу. На його рахунку 32 матчі та чотири голи.

Він належав "містянам" з 2019 року, куди перейшов з Кавасакі. Після він два сезони грав у чемпіонаті Нідерландів за Гронінген.

Портал Transfermarkt повідомляє, що перехід гравця збірної Японії обійшовся Боруссії М у 5 мільйонів євро.