Германия

Нова угода з 31-річним німцем розрахована до кінця червня 2024 року.

Менхенгладбхаська Боруссія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання нового контракту з нападником Патріком Херрманном.

Нова угода з 31-річним німцем розрахована до літа 2024 року.

Нагадаємо, Херманн став гравцем "лошат" влітку 2008 року. Цього сезону Патрік провів 25 матчів, у яких зробив шість асистів.

Нагадаємо, сьогодні, 11 травня, Боруссія М зіграє проти збірної України у товариському матчі. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.