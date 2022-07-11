Германия

Французький захисник залишиться у мюнхенській команді.

Захисник Баварії Дайо Упамекано привернув увагу лондонського Челсі в літнє трансферне вікно.

Проте, як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, мюнхенський клуб не має наміру продавати французького футболіста.

Зазначимо, що минулого сезону Упамекано провів 38 ігор у всіх турнірах: на його рахунку один гол та шість результативних передач. Також він отримав вісім жовтих карток.

Челсі продовжує шукати можливі варіанти посилення оборонної лінії, зокрема розглядаючи кандидатуру Маттейса Де Лігта.