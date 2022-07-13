Германия

Берлінська команда на невизначений термін втратила нападаючого.

Нападник берлінської Герти Марко Ріхтер незабаром може лягти на операційний стіл. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Під час урологічного обстеження у 24-річного німця виявили пухлину яєчка, яка має бути видалена хірургічним шляхом. Проте остаточного діагнозу поки не поставлено.

"Марко отримує від нас всю можливу підтримку. Ми сподіваємося, що він повернеться до нас здоровим якнайшвидше", — заявив спортивний директор Герти Фреді Бобіч.

Ріхтер перейшов у Герту влітку минулого року і у 33 матчах він забив шість голів і зробив дві гольові передачі.