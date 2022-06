Після перемоги у стикових матчах за право надалі виступати у Бундеслізі, берлінська Герта почала укріпляти склад, щоб не допустити повторення такого сценарію в наступному сезоні.

Захисник Евертону Джонджо Кенні став першим новачком "старої дами" в літнє міжсезоння.

