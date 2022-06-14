Джонджо Кенні продовжить свою кар'єру в Німеччині.
джонджо кенні, герта
14 червня 2022, 19:10
Після перемоги у стикових матчах за право надалі виступати у Бундеслізі, берлінська Герта почала укріпляти склад, щоб не допустити повторення такого сценарію в наступному сезоні.
Захисник Евертону Джонджо Кенні став першим новачком "старої дами" в літнє міжсезоння.
Футболіст перейшов до Герти на правах вільного агента та підписав контракт до літа 2025 року.
Окрім "ірисок" Кенні грав також у складі Шальке, Вігана, Оксфорду та Селтіку на правах оренди.