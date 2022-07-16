Германия

У мюнхенського клубу з’явилось трохи зайвих коштів.

Цьогорічна літня трансферна кампанія супроводжується намаганнями мюнхенської Баварії вмовити туринський Ювентус продати їй центрального захисника Маттейса де Лігта.

Незважаючи на впевненість головного тренера "зебр" Массіміліано Аллегрі в тому, що його клуб здатен замінити нідерландського виконавця, "Стара Синьйора" все одно в першу чергу роздумує над тим, як компенсувати в повному обсязі ті видатки, які вона була змушена зробити влітку 2019 року для придбання тоді ще гравця амстердамського Аякса.

Саме тому 60 млн євро, які запропонував "Рекордмайстер", аж ніяк не відповідали показнику в 85,5 млн євро, які хотіли в бачити в Турині.

Проте вже найближчим часом німецький чемпіон може отримати значний прибуток від продажу свого провідного нападника Роберта Левандовські до каталонської Барселони, тому варто очікувати на підвищення ставок із його боку щодо де Лігта.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, ітиметься вже про 90-100 млн євро, які запропонує Баварія Ювентусу.

У той самий час мюнхенці не зменшать обертів у намаганні підписати півзахисника РБ Лейпциг Конрада Лаймера та продовжать домовлятись щодо нового контракту до 2026 року із власним нападником Сержем Гнабрі.