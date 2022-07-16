Германия

Португалець, схоже, може приєднатись до нового клубу.

Манчестер Юнайтед готується до нового сезону АПЛ без лідера атаки Кріштіану Роналду.

Основна причина — особисті проблеми, але у ЗМІ пишуть про бажання португальської суперзірки залишити клуб.

Журналіст німецького видання Abendzeitung Максіміліан Кох анонсував перехід Роналду до мюнхенської Баварії.

Форварда влітку зв'язували чутки із лондонським Челсі, але головний тренер клубу Томас Тухель відмовився від ідеї підписувати гравця.

Також відомо, що Роналду отримав дуже привабливу у грошовому сенсі пропозицію від клубу з Саудівської Аравії.