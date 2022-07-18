Німеччина

Нідерландський захисник продовжить кар'єру у мюнхенському клубі.

Баварія тривалий час працює над посиленням оборонної лінії через підписання Маттейса Де Лігта.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, нідерландський захисник уже прибув до Мюнхена для проходження медичного обстеження.

Очікується, що сторони вже незабаром підпишуть контракт. Гравець обійдеться німецькому клубу в суму близько 80 мільйонів євро (10 з яких — бонуси).

Минулого сезону Де Лігт провів 42 матчі за Ювентус, в яких забив три м'ячі та віддав один асист.

Нагадаємо, що Маттейс Де Лігт погодився на зменшення зарплатні заради переходу до Баварії.