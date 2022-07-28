Німеччина

Команди проведуть перший офіційний матч сезону у Німеччині.

У рамках Суперкубку Німеччини зустрінуться переможець чемпіонату та Кубка країни — Баварія та РБ Лейпциг відповідно. Для обох колективів цей матч стане першим у новому розіграші.

У рамках останніх товариських поєдинків Баварія результативно обіграла Ді Сі Юнайтед, а також зазнала поразки від Манчестер Сіті з уявним рахунком.

Лейпциг, у свою чергу, розгромно програв Ліверпулю (0:5), а також переміг Саутгемптон.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РБ ЛЕЙПЦИГ — БАВАРІЯ

За версією букмекерів, очікувано, фаворитом вважається чемпіон Німеччини – Баварія. На перемогу мюнхенців можна поставити із коефіцієнтом 1,92. Успіх Лейпцига оцінюється в 3,65, а на нічию можна поставити з показником 4,2.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Якщо ви впевнені, що в матчі буде забито більше трьох голів, можете поставити на це з коефіцієнтом 1,72.

Ми пропонуємо вам надійну ставку – обидві команди заб'ють. Букмекери оцінюють цей результат 1,47.

Нагадаємо, що поєдинок Лейпциг — Баварія відбудеться 30 липня о 21:30. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.