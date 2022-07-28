Німеччина

Дві найкращі команди Бундесліги минулого сезону зійдуться у битві за трофей.

У рамках Суперкубку Німеччини зустрінуться переможець чемпіонату та Кубка країни — Баварія та РБ Лейпциг відповідно. Для обох колективів цей матч стане першим у новому розіграші.

Онлайн-трансляція матчу

На цій сторінці буде доступна текстова трансляція матчу РБ Лейпциг — Баварія. Старт 30 липня о 21:30 за київським часом.

Окрім того, що ми проведемо текстову онлайн-трансляцію, після завершення поєдинку на а нашому сайті буде доступне відео найкращих моментів.

У рамках останніх товариських поєдинків команди демонструвалі різні результати. Так, Баварія результативно обіграла Ді Сі Юнайтед, а також зазнала поразки від Манчестер Сіті з уявним рахунком.

Лейпциг, у свою чергу, розгромно програв Ліверпулю (0:5), а також переміг Саутгемптон.

Щодо очних зустрічей цих команд, то вони грали між собою 12 разів. Сім разів вигравали мюнхенці, один — Лейпциг, нічиїх — чотири.

Нагадаємо, що поєдинок Лейпциг — Баварія відбудеться 30 липня о 21:30. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.