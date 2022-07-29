"Джмелі" цікавляться французьким нападником Кельна.
Антоні Модест
29 липня 2022, 15:50
Портал Express, котрий базується у Кельні, повідомляє про те, що дортмундська Боруссія контактувала із агентами Антоні Модеста.
Дортмундці продовжують пошуки тимчасової заміни для Себастьяна Алле.
Контракт французького нападника із "козликами" діє до наступного літа.
Минулого сезону Антоні Модест повернувся до Кельна із оренди у Сент-Етьєн. У 35 матчах чемпіонату та кубку гравець забив 23 м'ячі та віддав 3 асисти.